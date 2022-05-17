Як виїхати з Києва 18 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 18 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Київ, як і інші українські міста, перебуває під постійною загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.

Влада столиці закликає киян не поспішати повертатись до міста та за можливості все ж перебувати у безпечніших місцях.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 18 травня.

Графік руху потягів, які 18 травня курсують з Києва за кордон:

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

19:13 67/68 Люблин - Ковель

Графік руху платних потягів, які 18 травня курсують з Києва:

02:41 45/46 Батьово - Харків-Пас

03:18 21/22 Київ-Пас - Львів

06:52 174/173 Знам’янка - Хмельницький

06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас

07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:38 780/779 Київ-Пас - Суми

14:25 769/770 Козятин - Кам’янець- Подільський

15:02 55/56 Яремче - Тернопіль

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

19:48 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Козятин - Трускавець

20:21 57/58 Київ-Пас - Хоростків

20:21 59/60 Фастів - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:28 76/75 Знам’янка - Київ-Пас

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:47 46/45 Харків-Пас - Ужгород

22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас

23:01 245/246 Київ-Пас - Ужгород

23:05 80/79 Київ-Пас - Дніпро

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

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