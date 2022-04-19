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Як виїхати з Києва 20 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Києва 20 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

УНІАН

У столиці України через часті ракетні обстріли поки небезпечно перебувати.

Жителям Києва рекомендують не тільки не повертатись до своїх домівок, а й за можливості виїхати до більш безпечних місцях. 

"Укрзалізниця" опублікувала перелік платних рейсів, евакуаційних потягів та поїздів, які їдуть за кордон на 20 квітня. 

Перелік евакуаційних потягів з Києва на 20 квітня: 

  • 05:38 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
  • 17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
  • 19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 22:38 46/45 Лозова - Ужгород

Перелік потягів з Києва на 20 квітня, які їдуть за кордон:

  • 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
  • 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
  • 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

Перелік платних потягів на 20 квітня з Києва: 

  • 02:00 111/112 Харків-Пас - Львів
  • 04:02 21/22 Харків-Пас - Трускавець
  • 06:40 60/58 Чоп - Київ-Пас
  • 06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас
  • 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
  • 14:07 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 14:20 45/46 Ужгород - Лозова
  • 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський
  • 15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів
  • 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
  • 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
  • 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
  • 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів
  • 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 20:12 49/50 Київ-Пас - Фастів
  • 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
  • 20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
  • 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
  • 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
  • 22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці
  • 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
  • 23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро
  • 23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас

Також зі столиці можна виїхати приватним транспортом чи громадським. 

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