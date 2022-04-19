Як виїхати з Києва 20 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

У столиці України через часті ракетні обстріли поки небезпечно перебувати.
Жителям Києва рекомендують не тільки не повертатись до своїх домівок, а й за можливості виїхати до більш безпечних місцях.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік платних рейсів, евакуаційних потягів та поїздів, які їдуть за кордон на 20 квітня.
Перелік евакуаційних потягів з Києва на 20 квітня:
- 05:38 138/137 Харків-Пас - Хмельницький
- 17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 22:38 46/45 Лозова - Ужгород
Перелік потягів з Києва на 20 квітня, які їдуть за кордон:
- 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
- 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава
Перелік платних потягів на 20 квітня з Києва:
- 02:00 111/112 Харків-Пас - Львів
- 04:02 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 06:40 60/58 Чоп - Київ-Пас
- 06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
- 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
- 14:07 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 14:20 45/46 Ужгород - Лозова
- 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський
- 15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів
- 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
- 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів
- 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 20:12 49/50 Київ-Пас - Фастів
- 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
- 22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
- 23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро
- 23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас
Також зі столиці можна виїхати приватним транспортом чи громадським.
Читайте також:
- Рашизм тепер має свою офіційну сторінку у "Вікіпедії"
- Якщо окупанти візьмуть під контроль Маріуполь, мирних переговорів більше не буде — Арестович
- Як виїхати з Одеси 20 квітня: перелік евакуаційних потягів у межах України та за кордон