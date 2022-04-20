Як виїхати з Києва 21 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 21 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Столиця України і досі перебуває під загрозою ракетних ударів з боку російських окупантів.

Міська влада Києва закликає жителів міста поки не повертатись додому та перечекати у спокійному місці. Наразі зі столиці можна виїхати евакуаційними поїздами, автобусами та громадським транспортом. Також з Києва курсують платні потяги за кордон.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів на 21 квітня у Києві.

Потяги на 21 квітня, які курсують з Києва за кордон:

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

Графік руху евакуаційних потягів з Києва на 21 квітня:

05:38 138/137 Харків-Пас - Хмельницький

19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

22:38 46/45 Лозова - Ужгород

Графік руху потягів з Києва у межах України на 21 квітня:

02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас

03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

03:58 111/112 Полтава Київська - Київ-Пас

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

14:20 45/46 Ужгород - Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

22:22 7/8 Коломия - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро

23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас

Читайте також: