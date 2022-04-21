Як виїхати з Києва 22 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 22 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Попри деокупацію Київської області, перебувати у столиці України все ще небезпечно через загрозу ракетних обстрілів російськими окупантами.

А тому мешканцям Києва рекомендують поки не повертатись до домівок. Також зі столиці передбачені безкоштовні евакуаційні потяги, якими можна безкоштовно виїхати у безпечніші міста або за кордон.

"Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів на 22 квітня, які курсують з Києва.

Графік руху потягів з Києва за кордон на 22 квітня:

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

Графік руху евакуаційних потягів на 22 квітня, які курсують через Київ:

05:38 138/137 Харків-Пас - Хмельницький

19:06 44/43 Київ-Пас Івано-Франківськ

Графік руху платних поїздів, які курсують з Києва 22 квітня:

02:00 111/112 Харків-Пас - Львів

04:02 21/22 Харків-Пас -Трускавець

06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

14:20 45/46 Ужгород - Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

22:22 7/8 Коломия - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро

23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

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