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Як виїхати з Києва 24 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Києва 24 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Фото: t.me/UkrzalInfo/2219

У Києві зараз відносно безпечно перебувати. Проте в столиці, як і в інших містах України існує велика загроза ракетних ударів зі сторони Росії.

А тому міська влада наголошує, що поки все ж краще перечекати у безпечніших місцях та не поспішати з поверненням до столиці. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 24 травня.

Графік руху потягів, які 24 травня курсують з Києва за кордон:

  • 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
  • 12:11 749/750 Київ-Пас - Львів (через Київ, Чоп, Будапешт, Відень, Львів)
  • 19:13 67/68 Люблин - Ковель

Графік руху платних потягів, які 24 травня курсують з Києва:

  • 02:41 45/46 Батьово - Харків-Пас
  • 03:18 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас
  • 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
  • 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 12:11 749/750 Київ-Пас - Львів
  • 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
  • 13:38 780/779 Київ-Пас - Суми
  • 14:25 769/770 Козятин - Кам’янець-Подільський
  • 15:02 55/56 Яремче - Тернопіль
  • 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
  • 16:24 266/265 Київ-Пас - Чернівці
  • 17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
  • 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
  • 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
  • 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
  • 19:48 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 20:12 49/50 Козятин - Трускавець
  • 20:21 57/58 Київ-Пас - Хоростків
  • 20:21 59/60 Фастів - Чоп
  • 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Острог - Ковель
  • 21:28 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
  • 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці
  • 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
  • 22:47 46/45 Харків-Пас - Ужгород
  • 22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас
  • 23:05 80/79 Київ-Пас - Дніпро
  • 23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький
  • 23:59 139/140 Київ-Пас Кам’янець- Подільський

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