Як виїхати з Києва 26 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 26 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

У Києві все ще небезпечно перебувати через загрози ракетних ударів з боку Росії.

Міські чиновники закликають киян за можливості і надалі бути у безпечніших місцях, оскільки є велика загроза ракетних ударів з боку Росії.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон та в межах України, на 26 травня.

Графік руху потягів, які 26 травня курсують з Києва за кордон:

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

12:11 749/750 Київ-Пас - Львів (через Київ, Чоп, Будапешт, Відень, Львів)

19:13 67/68 Люблин - Ковель

Графік руху платних потягів, які 26 травня курсують з Києва:

00:31 259/260 Вінниця - Козятин

02:41 45/46 Батьово - Харків-Пас

03:18 21/22 Київ-Пас - Львів

06:08 259/260 Івано-Франківськ - Суми

06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас

07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

12:11 749/750 Київ-Пас - Львів

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:38 780/779 Київ-Пас - Суми

14:25 769/770 Козятин - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Яремче - Тернопіль

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

16:24 266/265 Київ-Пас - Чернівці

17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

19:48 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Козятин - Трускавець

20:21 57/58 Київ-Пас - Хоростків

20:21 59/60 Фастів - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Острог - Ковель

21:28 76/75 Знам’янка - Київ-Пас

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:47 46/45 Харків-Пас - Ужгород

22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас

23:05 80/79 Київ-Пас - Дніпро

23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

Читайте також: