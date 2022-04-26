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Як виїхати з Києва 27 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Києва 27 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Getty Images

Київ, як і інші міста України, все ще перебувають під загрозою ракетних ударів сторони російських вбивць.

А тому за можливості все ж краще виїхати зі столиці або ж поки не повертатись до міста. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 27 квітня. 

Графік руху евакуаційних потягів з Києва на 27 квітня: 

  • 19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 22:38 46/45 Лозова - Ужгород

Графік руху потягів, які 27 квітня з Києва курсують за кордон: 

  • 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
  • 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
  • 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

Графік руху платних потягів, які 27 квітня курсують з Києва: 

  • 02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас
  • 03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 03:58 111/112 Тернопіль - Львів
  • 06:30 174/173 Дніпро - Запоріжжя-1
  • 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас
  • 12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
  • 14:20 45/46 Ужгород - Лозова
  • 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський
  • 15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів
  • 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
  • 15:18 702 Київ-Пас - Чернігів
  • 17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
  • 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
  • 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
  • 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів
  • 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець
  • 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
  • 20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
  • 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
  • 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
  • 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
  • 22:22 7/8 Коломия - Чернівці
  • 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
  • 23:05 174/173 Вінниця - Запоріжжя-1

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