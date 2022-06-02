Як виїхати з Києва 3 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Росіяни і надалі загрожують Києву ракетними ударами.
А тому до міста поки краще не повертатись, а за нагоди все ще можна виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або ж автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон та в межах України, на 3 червня.
Графік руху потягів, які 3 червня курсують з Києва за кордон:
- 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 12:11 749/750 Київ-Пас - Відень
- 19:13 67/68 Люблин - Ковель
Графік руху платних потягів, які 3 червня курсують з Києва:
- 00:31 259/260 Вінниця - Козятин
- 00:31 258/257 Чернігів - Івано-Франківськ
- 02:41 45/46 Свалява - Харків-Пас
- 03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 04:39 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук
- 04:39 150/149 Броди - Красне
- 06:02 732/731 Київ-Пас - Дніпро
- 06:45 722 Київ-Пас - Харків-Пас
- 06:59 22/21 Тернопіль - Миргород
- 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
- 12:11 749/750 Київ-Пас - Львів
- 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
- 13:20 724 Київ-Пас - Харків-Пас
- 13:38 780/779 Київ-Пас - Суми
- 15:02 55/56 Яремче - Тернопіль
- 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
- 15:18 702 Київ-Пас - Чернігів
- 16:02 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 16:02 792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 16:21 769/770 Хмельницький - Деражня
- 16:32 744 Львів - Дарниця
- 17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
- 17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
- 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 18:44 57/58 Київ-Пас - Ворохта
- 18:44 59/60 Київ-Пас - Чоп
- 19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
- 19:48 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 20:29 743 Київ-Пас - Львів
- 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:08 49/50 Тернопіль - Хмельницький
- 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Острог - Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
- 21:32 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
- 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
- 22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
- 22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас
- 23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький
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