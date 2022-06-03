Як виїхати з Києва 4 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 4 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

До Києва повернулось відносно мирне життя, проте окупанти і надалі загрожують столиці ракетними ударами.

А тому до міста поки краще не повертатись, а за нагоди все ще можна виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або ж автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон та в межах України, на 4 червня.

Графік руху потягів, які 4 червня курсують з Києва за кордон:

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

12:11 749/750 Київ-Пас - Відень

19:13 67/68 Люблин - Ковель

Графік руху платних потягів, які 4 червня курсують з Києва:

02:41 45/46 Свалява - Харків-Пас

03:18 21/22 Київ-Пас - Львів

04:39 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук

04:39 150/149 Броди - Красне

06:02 732/731 Київ-Пас - Дніпро

06:08 259/260 Івано-Франківськ - Суми

06:08 258/257 Івано-Франківськ - Чернігів

06:30 174/173 Запоріжжя-1 - Жмеринка

06:45 722 Київ-Пас - Харків-Пас

06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас

07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка

12:11 749/750 Київ-Пас - Львів

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:20 724 Київ-Пас - Харків-Пас

13:38 780/779 Київ-Пас - Суми

15:02 55/56 Яремче - Тернопіль

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

16:02 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

16:02 792/791 Київ-Пас - Кременчук

16:21 769/770 Хмельницький - Деражня

16:32 744 Львів - Дарниця

17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

18:44 57/58 Київ-Пас - Ворохта

18:44 59/60 Київ-Пас - Чоп

19:06 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

19:48 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:08 49/50 Тернопіль - Хмельницький

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Острог - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас

23:05 80/79 Київ-Пас - Дніпро

23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

Читайте також: