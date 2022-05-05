Як виїхати з Києва 6 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Київ і досі перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони російських окупантів.
А тому влада міста рекомендує місцевим жителям за нагоди евакуюватися до безпечніших місць. Зробити це можна приватним транспортом, маршрутками або ж залізницею.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 6 травня.
Графік руху евакуаційних потягів, які 6 травня курсують з Києва:
- 22:38 46/45 Лозова - Ужгород
Графік руху потягів, які 6 травня курсують з Києва за кордон:
- 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
- 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава
Графік руху платних потягів, які 6 травня курсують з Києва:
- 04:02 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 06:30 174/173 Запоріжжя-1 - Хмельницький
- 06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
- 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
- 08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
- 13:38 779/780 Київ-Пас - Суми
- 14:20 45/46 Ужгород - Лозова
- 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
- 15:02 55/56 Фастів - Львів
- 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
- 17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
- 17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 19:48 95/96 Київ-Пас - Ворохта
- 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
- 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
- 22:22 7/8 Коломия - Чернівці
- 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
- 22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас
- 23:05 176/175 Жмеринка - Запоріжжя-1
- 23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
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