Як виїхати з Києва 7 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 7 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

До Києва, попри загрозу ракетних ударів зі сторони РФ, починає повертатись все більше людей.

Також у цьому місті перебувають і внутрішні переселенці. Наразі з Києва можна виїхати приватним транспортом, громадським або ж залізницею. Зі столиці також можна виїхати і безкоштовним евакуаційним потягом.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 7 травня.

Графік руху евакуаційних потягів, які 7 травня курсують з Києва:

22:38 46/45 Лозова - Ужгород

Графік руху потягів, які 7 травня курсують з Києва за кордон:

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

Графік руху платних потягів, які 7 травня курсують з Києва:

02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас

03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

06:30 176/175 Запоріжжя-1 - Жмеринка

07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:38 779/780 Київ-Пас - Суми

14:20 45/46 Ужгород - Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Фастів - Львів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

15:18 702 Київ-Пас - Чернігів

17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:48 95/96 Київ-Пас - Ворохта

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Коломия - Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас

23:05 174/173 Хмельницький - Запоріжжя-1

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

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