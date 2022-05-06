Як виїхати з Києва 7 травня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

До Києва, попри загрозу ракетних ударів зі сторони РФ, починає повертатись все більше людей.
Також у цьому місті перебувають і внутрішні переселенці. Наразі з Києва можна виїхати приватним транспортом, громадським або ж залізницею. Зі столиці також можна виїхати і безкоштовним евакуаційним потягом.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 7 травня.
Графік руху евакуаційних потягів, які 7 травня курсують з Києва:
- 22:38 46/45 Лозова - Ужгород
Графік руху потягів, які 7 травня курсують з Києва за кордон:
- 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
- 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава
Графік руху платних потягів, які 7 травня курсують з Києва:
- 02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас
- 03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 06:30 176/175 Запоріжжя-1 - Жмеринка
- 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
- 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
- 08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
- 13:38 779/780 Київ-Пас - Суми
- 14:20 45/46 Ужгород - Лозова
- 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
- 15:02 55/56 Фастів - Львів
- 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
- 15:18 702 Київ-Пас - Чернігів
- 17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
- 17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 19:48 95/96 Київ-Пас - Ворохта
- 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
- 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
- 22:22 7/8 Коломия - Чернівці
- 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
- 22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас
- 23:05 174/173 Хмельницький - Запоріжжя-1
Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.
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