Як виїхати з Львова 23 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати з Львова 23 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

У Львові знайшли прихисток багато внутрішніх переселенців, які рятуються від постійних обстрілів російських окупантів.

Також з цього міста можна виїхати за кордон потягами, автобусами чи власним авто.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів на 23 квітня, які курсують через Львів.

Графік руху потягів на 23 квітня, які курсують через Львів за кордон:

07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Графік евакуаційних потягів на 23 квітня, які курсують через Львів:

03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

08:11 46/45 Лозова - Ужгород

14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1

Графік руху платних потягів на 23 квітня, які курсують через Львів:

00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас

00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна

00:30 774 Львів - Дарниця

00:35 55/56 Київ-Пас - Рахів

00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

01:47 238/237 Ужгород - Одеса-Головна

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино

02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас

02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

03:47 95/96 Київ-Пас - Рахів

04:10 45/46 Ужгород - Лозова

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець

05:25 7/8 Коломия - Чернівці

05:41 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

06:02 744 Львів - Дарниця

06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп

07:14 149/150 Знам’янка - Чернівці

07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:57 85/86 Вінниця - Хмельницький

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

15:41 701/702 Львів Чернівці

15:46 42/41 Трускавець - Дніпро

16:30 806 Львів - Рівне

16:50 830 Львів - Ужгород

17:38 111/112 Тернопіль - Львів

17:40 232/231 Львів - Дніпро

18:27 21/22 Трускавець - Харків-Пас

19:03 16/15 Львів - Харків-Пас

19:20 3/4 Львів - Запоріжжя-1

20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна

20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

21:00 145/146 Львів Ужгород

21:05 60/58 Чоп - Козятин

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Ужгород - Київ-Пас

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:19 92/91 Львів - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Жмеринка - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів Київ-Пас

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