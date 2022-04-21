Як виїхати з Львова: графік руху поїздів у межах України та за кордон на 22 квітня

Як виїхати з Львова: графік руху поїздів у межах України та за кордон на 22 квітня

Львів, попри загрозу ракетних ударів РФ, залишається відносно безпечним містом.

Саме сюди щоденно прибувають переселенці з інших регіонів, які часто потребують медичної допомоги. Також багато українців їдуть за кордон, щоб бути у безпечнішому місці.

"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують через Львів.

Графік потягів на 22 квітня, які їдуть з Львова за кордон:

07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Графік евакуаційних потягів на 22 квітня, які курсують через Львів:

03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

08:11 46/45 Лозова - Ужгород

08:56 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1

Графік руху платних потягів на 22 квітня, які курсують через Львів:

00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас

00:30 774 Львів - Дарниця

00:35 55/56 Київ-Пас - Рахів

00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино

02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас

02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

03:47 95/96 Київ-Пас - Рахів

04:10 45/46 Ужгород - Лозова

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець

05:25 7/8 Коломия - Чернівці

06:02 744 Львів - Дарниця

06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп

07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

08:48 41/42 Дніпро - Трускавець

09:30 794 Львів - Дарниця

09:50 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

09:52 804 Львів - Рівне

11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

12:28 21/22 Харків-Пас - Трускавець

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

15:41 701/702 Львів - Чернівці

15:46 42/41 Трускавець - Дніпро

16:30 806 Львів - Рівне

16:50 830 Львів - Ужгород

17:40 232/231 Львів - Дніпро

19:03 17/18 Львів - Харків-Пас

19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

20:10 150/149 Чернівці - Івано-Франківськ

20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна

20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

21:00 145/146 Львів - Ужгород

21:05 60/58 Чоп - Козятин

22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Ужгород - Київ-Пас

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:19 92/91 Львів - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Жмеринка - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів Київ-Пас

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