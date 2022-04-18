Як виїхати зі Львова: перелік потягів у межах України та за кордон на 19 квітня

Як виїхати зі Львова: перелік потягів у межах України та за кордон на 19 квітня

Зі Львова курсують багато потягів до різних областей України.

Львів став одним із міст, куди прибуває багато внутрішніх переселенців. Саме звідси курсує найбільше потягів за кордон.

Також зі Львова їздять потяги до Києва, оскільки багато жителів столиці хочуть повернутись додому після деокупації Київщини. "Укрзалізниця" опублікувала перелік потягів, які курсують із залізничного вокзалу Львова станом на 19 квітня.

Евакуаційні потяги, які 19 квітня курсують через Львів:

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино

03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

08:11 46/45 Лозова - Ужгород

14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1

Перелік потягів на 19 квітня, які зі Львова курсують за кордон:

07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Перелік потягів з Львова на 19 квітня, які курсують в межах України:

00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас

00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна

00:30 774 Львів - Дарниця

00:35 55/56 Київ-Пас - Рахів

00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

01:47 238/237 Ужгород - Одеса-Головна

02:13 26/25 Одеса-Головна - Рахів

02:25 8/7 Чернівці - Київ-Пас

02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас

03:28 29/30 Київ-Пас - Ужгород

03:47 95/96 Київ-Пас - Рахів

04:09 81/82 Київ-Пас - Ужгород

04:10 45/46 Ужгород - Лозова

05:04 49/50 Київ-Пас - Фастів

05:25 7/8 Київ-Пас - Чернівці

05:41 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

06:02 744 Львів - Дарниця

06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп

07:14 149/150 Знам’янка - Чернівці

07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

08:48 41/42 Дніпро - Трускавець

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:55 85/86 Львів - Запоріжжя-1

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1

15:41 701/702 Львів - Чернівці

15:46 42/41 Трускавець - Дніпро

16:30 806 Львів - Рівне

16:50 830 Львів - Ужгород

17:38 111/112 Полтава Київська - Київ-Пас

17:40 232/231 Львів - Дніпро

18:27 21/22 Трускавець - Харків-Пас

18:34 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук

19:03 16/15 Львів - Харків-Пас

20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна

20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

21:00 145/146 Львів - Ужгород

21:05 60/58 Чоп - Київ-Пас

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Ужгород - Київ-Пас

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:19 92/91 Львів - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Ужгород - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів - Київ-Пас

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