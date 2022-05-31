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Як виїхати з Одеси 1 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Одеси 1 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Фото: Associated Press

Одеса і надалі залишається під загрозою ракетних ударів з боку російських окупантів.

Проте ситуація у місті контрольована, але за нагоди все ж краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізничним транспортом, автобусами або автомобілем. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 1 червня.

Потяг, який 1 червня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 1 червня курсують з Одеси в межах України:

  • 14:54 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 17:56 92/91 Одеса-Головна - Харків-Пас
  • 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
  • 20:12 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас
  • 21:04 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:18 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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