Як виїхати з Одеси 10 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти посилили ракетні обстріли Одеси та області.
А тому з міста краще виїхати потягами, приватним транспортом або ж автобусами. Поки з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 10 травня.
Потяг, який 10 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 10 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 78/77 Вінниця - Ковель
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
- 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл
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