Як виїхати з Одеси 10 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 10 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти посилили ракетні обстріли Одеси та області.

А тому з міста краще виїхати потягами, приватним транспортом або ж автобусами. Поки з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 10 травня.

Потяг, який 10 травня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 10 травня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

18:13 78/77 Вінниця - Ковель

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

19:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро

20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг

22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

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