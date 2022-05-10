Як виїхати з Одеси 11 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти і надалі обстрілюють Одесу ракетами.
А тому жителям міста все ж краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом, автобусами або ж поїздами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 11 травня.
Потяг, який 11 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 11 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:05 92/91 Харків-Пас - Лозова
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
Читайте також:
- Німеччина сприятиме розслідуванню воєнних злочинів Росії в Україні: Венедіктова розповіла про нові підозри окупантам
- Сотні поранених: "Азов" показав жахливі кадри, в яких умовах живуть українські захисники в Маріуполі (фото 18+)
- "Не підривайтеся": Арестович розповів, навіщо Росія тероризує Одесу ракетами