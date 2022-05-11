Як виїхати з Одеси 12 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти посилили ракетні обстріли Одеси.
У місті кожного дня лунають повітряні тривоги, а тому за можливості поки краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом, залізничним або з автобусами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 12 травня.
Потяг, який 12 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 12 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 78/77 Слобідка - Ковель
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.
- 19:56 54/53 Кропивницький - Новоукраїнка
- 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
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