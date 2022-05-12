Як виїхати з Одеси 13 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 13 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Одеса і надалі перебуває під загрозою постійних ракетних обстрілів зі сторони Росії.

У місті кожного дня лунають повітряні тривоги, а тому за можливості поки краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом, залізничним або з автобусами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 13 травня.

Потяг, який 13 травня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 13 травня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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