Як виїхати з Одеси 13 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Одеса і надалі перебуває під загрозою постійних ракетних обстрілів зі сторони Росії.
У місті кожного дня лунають повітряні тривоги, а тому за можливості поки краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом, залізничним або з автобусами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 13 травня.
Потяг, який 13 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 13 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
Читайте також:
- Білорусь перевіряє готовність військ, є загроза ракетно-бомбових ударів – Генштаб ЗСУ
- "Чистилище" для окупантів і кладовище – для військової техніки: загарбники РФ боються їхати до Чорнобаївки
- Як евакуюватись з Харкова 13 травня: графік руху потягів у межах України