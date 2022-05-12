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Як виїхати з Одеси 13 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Одеси 13 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Фото: Associated Press

Одеса і надалі перебуває під загрозою постійних ракетних обстрілів зі сторони Росії.

У місті кожного дня лунають повітряні тривоги, а тому за можливості поки краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом, залізничним або з автобусами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 13 травня.

Потяг, який 13 травня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 13 травня курсують з Одеси в межах України:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
  • 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
  • 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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