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Як виїхати з Одеси 14 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Одеси 14 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Одеса і надалі перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ з акваторії Чорного моря.

Також у місті кожного дня лунають повітряні тривоги, а тому за можливості поки краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом, залізничним або з автобусами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 14 травня.

Потяг, який 14 травня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Хмельницький Жмеринка

Платні потяги, які 14 травня курсують з Одеси в межах України:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:13 78/77 Слобідка - Ковель
  • 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
  • 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.
  • 19:56 54/53 Кропивницький - Новоукраїнка
  • 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
  • 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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