Як виїхати з Одеси 17 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Одесу ракетами регулярно обстрілюють російські окупанти.
У місті поки небезпечно перебувати, а тому краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна приватним транспортом, залізничним або з автобусами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 17 травня.
Потяг, який 17 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка
Платні потяги, які 17 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
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