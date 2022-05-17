Як виїхати з Одеси 18 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Одеса перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії.
А тому за можливості з міста можна виїхати у безпечніші місця. "Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 18 травня.
Потяг, який 18 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка
Платні потяги, які 18 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 78/77 Слобідка - Ковель
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.
- 19:56 54/53 Кропивницький - Новоукраїнка
- 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
- 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
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