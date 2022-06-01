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Як виїхати з Одеси 2 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Одеси 2 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Фото: Укрзалізниця

Одеса і далі перебуває під загрозою ракетних ударів з боку Росії.

Наразі ситуація у місті контрольована, проте за необхідності можна виїхати з Одеси залізницею, приватним транспортом або автобусами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 2 червня.

Потяг, який 2 червня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 2 червня курсують з Одеси в межах України:

  • 14:54 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:12 78/77 Кодима - Слобідка
  • 18:22 38/37 Роздільна-1 Ужгород
  • 19:56 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 20:12 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас
  • 20:39 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
  • 21:04 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:18 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг

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