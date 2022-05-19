Як виїхати з Одеси 20 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 20 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти і надалі загрожують Одесі ракетними ударами.

А тому за можливості з міста можна виїхати у безпечніші місця. "Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 20 травня.

Потяг, який 20 травня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка

Платні потяги, які 20 травня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

18:13 78/77 Слобідка - Ковель

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.

19:56 54/53 Кропивницький - Новоукраїнка

20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг

22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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