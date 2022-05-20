Як виїхати з Одеси 21 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

В Одесі, попри постійну загрозу ракетних ударів з боку Росії, відносно безпечно перебувати.
Проте за можливості з міста краще виїхати залізницею, приватним транспортом або ж громадським, наявність якого варто уточнювати у перевізників.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 20 травня.
Потяг, який 21 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка
Платні потяги, які 21 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:25 8/7 Харків-Пас - Полтава Півд.
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
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