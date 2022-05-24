Як виїхати з Одеси 25 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 25 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

В Одесі відносно безпечно перебувати, проте російські окупанти продовжують обстрілювати місто ракетами.

А тому за можливості з Одеси краще виїхати в безпечніші місця.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 25 травня.

Потяг, який 25 травня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 25 травня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

19:25 8/7 Харків-Пас - Кропивницький

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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