Як виїхати з Одеси 26 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 26 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти і надалі загрожують Одесі ракетними ударами з акваторії Чорного моря.

Попри це безпекова ситуація у місті контрольована. Проте за можливості з Одеси все ж можна виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна потягами, приватним транспортом або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 26 травня.

Потяг, який 26 травня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 26 травня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

18:13 78/77 Слобідка - Ковель

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

19:25 8/7 Харків-Пас - Кропивницький

19:56 54/53 Кропивницький - Новоукраїнка

20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг

22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

Читайте також: