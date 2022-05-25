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Як виїхати з Одеси 26 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Одеси 26 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Фото: Facebook

Російські окупанти і надалі загрожують Одесі ракетними ударами з акваторії Чорного моря.

Попри це безпекова ситуація у місті контрольована. Проте за можливості з Одеси все ж можна виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна потягами, приватним транспортом або автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 26 травня.

Потяг, який 26 травня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 26 травня курсують з Одеси в межах України:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:13 78/77 Слобідка - Ковель
  • 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
  • 19:25 8/7 Харків-Пас - Кропивницький
  • 19:56 54/53 Кропивницький - Новоукраїнка
  • 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
  • 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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