Як виїхати з Одеси 27 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 27 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, вбиваючи людей у житлових будинках та на вулицях.

Одесі загарбники загрожують ракетними ударами з акваторії Чорного моря. Ситуація є у місті контрольована, проте за можливості все ж можна виїхати у безпечніші місця.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 27 травня.

Потяг, який 27 травня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 27 травня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

19:25 8/7 Харків-Пас - Кропивницький

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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