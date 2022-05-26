Як виїхати з Одеси 27 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, вбиваючи людей у житлових будинках та на вулицях.
Одесі загарбники загрожують ракетними ударами з акваторії Чорного моря. Ситуація є у місті контрольована, проте за можливості все ж можна виїхати у безпечніші місця.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 27 травня.
Потяг, який 27 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)
Платні потяги, які 27 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:05 92/91 Олександрія - Одеса-Головна
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 19:25 8/7 Харків-Пас - Кропивницький
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
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