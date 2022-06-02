Як виїхати з Одеси 3 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти продовжують обстрілювати Одесу та область.
А тому поки краще перебувати у безпечнішому місці. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 3 червня.
Потяг, який 3 червня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)
Платні потяги, які 3 червня курсують з Одеси в межах України:
- 14:54 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:56 92/91 Одеса-Головна - Харків-Пас
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 20:12 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас
- 21:04 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:18 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
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