Як виїхати з Одеси 31 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти продовжують ракетами обстрілювати Одесу.
Проте ситуація у місті контрольована, але за нагоди все ж краще виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізничним транспортом, автобусами або автомобілем.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 31 травня.
Потяг, який 31 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)
Платні потяги, які 31 травня курсують з Одеси в межах України:
- 14:54 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:56 92/91 Одеса-Головна - Харків-Пас
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 20:12 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас
- 21:04 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:18 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
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