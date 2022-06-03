Як виїхати з Одеси 4 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 4 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти продовжують загрожувати Одесі ракетними ударами.

А тому поки краще перебувати у безпечнішому місці. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 4 червня.

Потяг, який 4 червня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 4 червня курсують з Одеси в межах України:

14:54 26/25 Одеса-Головна - Рахів

18:12 78/77 Кодима - Слобідка

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

20:12 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас

19:56 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

20:39 54/53 Одеса-Головна - Дніпро

21:04 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:18 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг

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