Як виїхати з Одеси 4 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти продовжують загрожувати Одесі ракетними ударами.
А тому поки краще перебувати у безпечнішому місці. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 4 червня.
Потяг, який 4 червня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)
Платні потяги, які 4 червня курсують з Одеси в межах України:
- 14:54 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 18:12 78/77 Кодима - Слобідка
- 18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 20:12 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас
- 19:56 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 20:39 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
- 21:04 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:18 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
Читайте також:
- ЗСУ відкинули російських окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька
- Епіфаній розповів, скільки від початку війни церковних громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ
- У Києві шанувальник "руского міра" постане перед судом