Як виїхати з Одеси 7 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 7 червня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Російські окупанти і далі загрожують Одесі ракетними ударами з акваторії Чорного моря.

Ситуація у місті контрольована, проте за нагоди з Одеси все ж можна виїхати у безпечніші місця. Зробити це можна залізницею, приватним транспортом або автобусами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси в межах України та за кордон на 7 червня.

Потяг, який 7 червня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

Платні потяги, які 7 червня курсують з Одеси в межах України:

14:54 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:56 92/91 Одеса-Головна - Харків-Пас

18:22 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

20:12 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас

21:04 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:18 106/105 Одеса-Головна - Київ-Пас

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