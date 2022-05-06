Як виїхати з Одеси 7 травня: графік руху потягів у межах України та за кордон

Одеса, як і інші українські міста України, перебуває під постійною загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.
А тому з міста краще виїхати потягами, приватним транспортом або ж автобусами. Поки з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 7 травня.
Потяг, який 7 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 7 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл
Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.
Читайте також:
- "Вбиває мирних жителів чи військових": Зеленський назвав умову для припинення переговорів з Росією
- В ОБСЄ шоковані антисемітськими висловлюваннями Лаврова
- "Не воював, не гинув": Подоляк показав, що влада РФ відповідає батькам "зниклого" екіпажу крейсера "Москва"