Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 21 квітня

Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 21 квітня

Одеса вважається відносно безпечним містом, проте тут зберігається загроза ракетних ударів РФ.

З міста на 21 квітня не передбачені безкоштовні евакуаційні потяги, проте з вокзалу курсують поїзди як у межах України, так і за кордон.

"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів з Одеси на 21 квітня.

Графік руху потягів з Одеси на 21 квітня, які курсують за кордон:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Графік руху потягів з Одеси на 21 квітня в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова

18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл

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