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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 22 квітня

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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 22 квітня

УНІАН

Одеса і досі залишається під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.

Наразі у місті перебувати відносно безпечно, проте за можливості можна виїхати у безпечніші місця. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують з Одеси на 22 квітня. 

Графік руху потягів з Одеси за кордон на 22 квітня:

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Графік руху евакуаційних потягів з Одеси на 22 квітня:

  • 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 22:32 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Графік руху платних потягів з Одеси на 22 квітня:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:13 78/77 Вінниця - Ковель
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

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