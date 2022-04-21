Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 22 квітня

Одеса і досі залишається під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.
Наразі у місті перебувати відносно безпечно, проте за можливості можна виїхати у безпечніші місця.
"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують з Одеси на 22 квітня.
Графік руху потягів з Одеси за кордон на 22 квітня:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Графік руху евакуаційних потягів з Одеси на 22 квітня:
- 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 22:32 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
Графік руху платних потягів з Одеси на 22 квітня:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 78/77 Вінниця - Ковель
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
- 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл
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