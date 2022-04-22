Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 23 квітня

В Одесі і надалі зберігається загроза ракетних ударів зі сторони РФ.
Наразі у місті перебувати відносно безпечно, проте за можливості можна виїхати у безпечніші місця.
"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують з Одеси на 23 квітня.
Графік руху потягів з Одеси за кордон на 23 квітня:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Графік руху платних потягів з Одеси на 23 квітня:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл
Читайте також:
- Як виїхати зі Львова 23 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон
- Через "Дію" українці подали вже понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно
- Як не стати жертвою аферистів під час війни: схеми шахрайства та як від них уберегтися