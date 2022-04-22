Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 23 квітня

Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 23 квітня

В Одесі і надалі зберігається загроза ракетних ударів зі сторони РФ.

Наразі у місті перебувати відносно безпечно, проте за можливості можна виїхати у безпечніші місця.

"Укрзалізниця" опублікувала графік потягів, які курсують з Одеси на 23 квітня.

Графік руху потягів з Одеси за кордон на 23 квітня:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Графік руху платних потягів з Одеси на 23 квітня:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова

18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

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