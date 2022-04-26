Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 27 квітня

Дата публікації
Перегляди
1232
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 27 квітня

commons.wikimedia.org

Одеса все ще залишається під загрозою ракетних обстрілів з боку російських окупантів.

Зараз виїхати з міста можна приватним транспортом, громадським або ж потягами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Одеси за кордон, на 27 квітня. 

Потяг, який 27 квітня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 27 квітня курсують з Одеси в межах України:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл

Читайте також:

Київська область отримала 400 млн гривень на відновлення житла та інфраструктурних об'єктів

Київська область отримала 400 млн гривень на відновлення житла та інфраструктурних об'єктів
Наступна публікація