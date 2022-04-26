Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 27 квітня

Одеса все ще залишається під загрозою ракетних обстрілів з боку російських окупантів.
Зараз виїхати з міста можна приватним транспортом, громадським або ж потягами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху платних потягів та тих, що курсують з Одеси за кордон, на 27 квітня.
Потяг, який 27 квітня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 27 квітня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл
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