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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 28 квітня

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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 28 квітня

Укрзалізниця

В Одесі ситуація контрольована, проте місто все ще перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.

Зараз виїхати з міста можна приватним транспортом, громадським або ж потягами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Одеси за кордон, на 28 квітня. 

Графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів, які курсують з Одеси 28 квітня: 

  • 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 22:32 238/237 Одеса-Головна Ужгород

Потяг, який 28 квітня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 28 квітня курсують з Одеси в межах України:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:13 78/77 Вінниця - Ковель
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

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