Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 28 квітня

В Одесі ситуація контрольована, проте місто все ще перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.
Зараз виїхати з міста можна приватним транспортом, громадським або ж потягами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Одеси за кордон, на 28 квітня.
Графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів, які курсують з Одеси 28 квітня:
- 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 22:32 238/237 Одеса-Головна Ужгород
Потяг, який 28 квітня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 28 квітня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 78/77 Вінниця - Ковель
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
- 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл
Читайте також:
- Жорстоко катували бійця тероборони та священника: капітану та майору збройних сил РФ повідомлено про підозру
- Газова війна Путіна: Росія прагне вчергове розколоти ЄС, проте отримає повне ембарго на свої енергоресурси ще швидше
- Стало відомо, яке судно з’явилося сьогодні поблизу одеського узбережжя