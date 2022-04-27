Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 28 квітня

Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 28 квітня

В Одесі ситуація контрольована, проте місто все ще перебуває під загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.

Зараз виїхати з міста можна приватним транспортом, громадським або ж потягами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Одеси за кордон, на 28 квітня.

Графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів, які курсують з Одеси 28 квітня:

20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

22:32 238/237 Одеса-Головна Ужгород

Потяг, який 28 квітня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 28 квітня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

18:13 78/77 Вінниця - Ковель

18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро

21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг

22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

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