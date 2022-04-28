Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 29 квітня

Попри те, що ситуація в Одесі контрольована, проте місто залишається під постійною загрозою ракетних ударів зі сторони РФ.
29 квітня евакуаційних рейсів з Одеси не передбачено, проте є платні потяги та ті, які курсують за кордон.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 29 квітня.
Потяг, який 29 квітня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 29 квітня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл
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