Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 3 травня

Одесі все ще загрожують ворожі безпілотники та ракетні удари з боку РФ.
За можливості з міста краще виїхати до більш безпечних місць та навіть за кордон. Евакуаційних потягів на 3 травня з Одеси не передбачено, проте є платні.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 3 травня.
Потяг, який 3 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 3 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл
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