Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 3 травня

Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 3 травня

Одесі все ще загрожують ворожі безпілотники та ракетні удари з боку РФ.

За можливості з міста краще виїхати до більш безпечних місць та навіть за кордон. Евакуаційних потягів на 3 травня з Одеси не передбачено, проте є платні.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 3 травня.

Потяг, який 3 травня курсує з Одеси за кордон:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 3 травня курсують з Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів

17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова

18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

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