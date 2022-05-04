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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 5 травня

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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 5 травня

gettyimages.com

Одеса постійно перебуває під загрозою ракетних ударів з боку Росії.

А тому з міста краще виїхати потягами, приватним транспортом або ж автобусами. Поки з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 5 травня.

Потяг, який 5 травня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 5 травня курсують з Одеси в межах України:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл

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