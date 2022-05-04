Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 5 травня

Одеса постійно перебуває під загрозою ракетних ударів з боку Росії.
А тому з міста краще виїхати потягами, приватним транспортом або ж автобусами. Поки з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 5 травня.
Потяг, який 5 травня курсує з Одеси за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги, які 5 травня курсують з Одеси в межах України:
- 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна - Лозова
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл
Читайте також:
- Російська армія не може набрати контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких знищили ЗСУ - СБУ
- "Путін уявити не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України" - міністр оборони США
- На Дніпропетровщині окупанти накрили "Градом" населений пункт: пошкоджені десятки житлових будинків