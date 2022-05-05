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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 6 травня

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Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 6 травня

Getty Images

Одеса перебуває під постійною загрозою обстрілів російських окупантів з акваторії Чорного моря.

А тому з міста краще виїхати потягами, приватним транспортом або ж автобусами. Поки з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Одеси за кордон на 6 травня.

Потяг, який 6 травня курсує з Одеси за кордон:

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги, які 6 травня курсують з Одеси в межах України:

  • 15:00 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:13 78/77 Вінниця - Ковель
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Кропивницький - Харків-Пас
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаіл

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