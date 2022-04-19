Як виїхати з Одеси 20 квітня: перелік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Одеси 20 квітня: перелік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

З Одеси на 20 квітня призначили ряд платних потягів у межах України та за кордон.

Також з міста у середу, 20 квітня, курсуватимуть і безкоштовні евакуаційні поїзди.

"Укрзалізниця" оприлюднила перелік потягів, якими можна виїхати з Одеси.

Безкоштовні евакуаційні потяги з Одеси на 20 квітня:

20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

22:32 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Поїзд з Одеси на 20 квітня, який курсує за кордон:

18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги з Одеси на 20 квітня:

14:15 26/25 Одеса-Головна - Рахів

18:13 78/77 Рівне - Ковель

18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів

21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро

21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг

22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл

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