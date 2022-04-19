Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як виїхати з Одеси 20 квітня: перелік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Дата публікації
Перегляди
421
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як виїхати з Одеси 20 квітня: перелік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

З Одеси на 20 квітня призначили ряд платних потягів у межах України та за кордон.

Також з міста у середу, 20 квітня, курсуватимуть і безкоштовні евакуаційні поїзди. 

"Укрзалізниця" оприлюднила перелік потягів, якими можна виїхати з Одеси. 

Безкоштовні евакуаційні потяги з Одеси на 20 квітня:

  • 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 22:32 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Поїзд з Одеси на 20 квітня, який курсує за кордон:

  • 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

Платні потяги з Одеси на 20 квітня: 

  • 14:15 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:13 78/77 Рівне - Ковель
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
  • 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл

Читайте також:

По всьому світу рясніють білборди з надписом "Будь сміливим, як Україна" (жестовою мовою)

По всьому світу рясніють білборди з надписом "Будь сміливим, як Україна" (жестовою мовою)
Наступна публікація