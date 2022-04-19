Як виїхати з Одеси 20 квітня: перелік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

З Одеси на 20 квітня призначили ряд платних потягів у межах України та за кордон.
Також з міста у середу, 20 квітня, курсуватимуть і безкоштовні евакуаційні поїзди.
"Укрзалізниця" оприлюднила перелік потягів, якими можна виїхати з Одеси.
Безкоштовні евакуаційні потяги з Одеси на 20 квітня:
- 20:49 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 22:32 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
Поїзд з Одеси на 20 квітня, який курсує за кордон:
- 18:22 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
Платні потяги з Одеси на 20 квітня:
- 14:15 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 78/77 Рівне - Ковель
- 18:22 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна - Львів
- 21:56 54/53 Одеса-Головна - Дніпро
- 21:56 564/563 Одеса-Головна - Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна - Ізмаїл
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