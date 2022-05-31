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Як виїхати зі Львова 1 червня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

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Як виїхати зі Львова 1 червня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Фото: Getty Images

Росія і надалі загрожує Львову ракетними ударами.

Проте саме у цьому місті перебуває до 150 тис. внутрішніх переселенців. А ще зі Львова можна виїхати за кордон власним транспортом, залізницею або автобусами. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів, на 1 червня. 

Потяги на 1 червня, які курсують зі Львова за кордон: 

  • 02:26 715/716 Пшемисль - Київ-Пас
  • 07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)
  • 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
  • 17:02 814/813 Львів - Хелм
  • 17:10 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

Платні потяги на 1 червня зі Львова, які курсують в межах України:

  • 00:30 774 Львів - Дарниця
  • 00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна
  • 00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас
  • 00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель
  • 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Славута-1
  • 01:25 55/56 Яремче - Тернопіль
  • 02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
  • 02:18 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
  • 02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 02:42 13/14 Солотвино-1 - Київ-Пас
  • 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
  • 04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 06:16 59/60 Київ-Пас - Чоп
  • 06:50 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
  • 07:00 744 Львів - Дарниця
  • 07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці
  • 07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
  • 08:08 815/816 Львів - Чернівці
  • 08:33 49/50 Тернопіль - Хмельницький
  • 09:30 794 Львів - Дарниця
  • 09:52 804 Львів - Рівне
  • 10:04 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ
  • 10:42 259/260 Вінниця - Козятин
  • 10:42 258/257 Чернігів - Івано-Франківськ
  • 10:57 86/85 Львів - Запоріжжя-1
  • 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас
  • 11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 12:30 42/41 Львів - Дніпро
  • 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 806 Львів - Рівне
  • 16:37 45/46 Свалява - Харків-Пас
  • 16:50 830 Львів - Ужгород
  • 17:22 3/4 Львів - Запоріжжя-1
  • 18:34 130/129 Івано-Франківськ - Ім. Т. Шевченка
  • 19:03 16/15 Кременчук - Харків-Пас
  • 20:22 749/750 Київ-Пас - Львів
  • 20:33 26/25 Рахів - Одеса-Головна
  • 20:38 22/21 Тернопіль - Миргород
  • 21:00 145/146 Стрий - Ужгород
  • 21:05 60/59 Кострино - Перечин
  • 21:40 92/91 Львів - Київ-Пас
  • 22:20 12/11 Львів - Одеса-Головна
  • 22:43 81/82 Ужгород - Київ-Пас
  • 23:07 50/49 Трускавець - Київ-Пас
  • 23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна
  • 23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна
  • 23:48 56/55 Рахів - Фастів

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