Як виїхати зі Львова 1 червня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати зі Львова 1 червня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Росія і надалі загрожує Львову ракетними ударами.

Проте саме у цьому місті перебуває до 150 тис. внутрішніх переселенців. А ще зі Львова можна виїхати за кордон власним транспортом, залізницею або автобусами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів, на 1 червня.

Потяги на 1 червня, які курсують зі Львова за кордон:

02:26 715/716 Пшемисль - Київ-Пас

07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

17:10 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

Платні потяги на 1 червня зі Львова, які курсують в межах України:

00:30 774 Львів - Дарниця

00:30 136/135 Чернівці - Одеса-Головна

00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас

00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Славута-1

01:25 55/56 Яремче - Тернопіль

02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

02:18 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ

02:42 13/14 Солотвино-1 - Київ-Пас

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

06:16 59/60 Київ-Пас - Чоп

06:50 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

07:00 744 Львів - Дарниця

07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці

07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

08:33 49/50 Тернопіль - Хмельницький

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:04 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

10:42 259/260 Вінниця - Козятин

10:42 258/257 Чернігів - Івано-Франківськ

10:57 86/85 Львів - Запоріжжя-1

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас

11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

12:30 42/41 Львів - Дніпро

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

16:30 806 Львів - Рівне

16:37 45/46 Свалява - Харків-Пас

16:50 830 Львів - Ужгород

17:22 3/4 Львів - Запоріжжя-1

18:34 130/129 Івано-Франківськ - Ім. Т. Шевченка

19:03 16/15 Кременчук - Харків-Пас

20:22 749/750 Київ-Пас - Львів

20:33 26/25 Рахів - Одеса-Головна

20:38 22/21 Тернопіль - Миргород

21:00 145/146 Стрий - Ужгород

21:05 60/59 Кострино - Перечин

21:40 92/91 Львів - Київ-Пас

22:20 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:43 81/82 Ужгород - Київ-Пас

23:07 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів - Фастів

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