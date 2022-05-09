Як виїхати зі Львова 10 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати зі Львова 10 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

До Львова від початку війни переїхало багато внутрішніх переселенців.

Саме з цього міста найпростіше виїхати за кордон, оскільки тут курсують потяги, автобуси.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 10 травня.

Евакуаційні потяги на 10 травня, які курсують через Львів:

08:24 46/45 Лозова - Ужгород

Потяги на 10 травня, які курсують зі Львова за кордон:

07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Платні потяги на 10 травня зі Львова, які курсують в межах України:

00:30 774 Львів - Дарниця

00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас

00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

01:25 55/56 Фастів - Львів

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас

02:40 13/14 Солотвино-1 - Київ-Пас

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

04:10 45/46 Ужгород - Лозова

04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

04:30 95/96 Київ-Пас - Ворохта

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

05:04 49/50 Козятин - Трускавець

06:02 744 Львів - Дарниця

06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп

07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:04 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

10:57 85/86 Вінниця - Запоріжжя-1

11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас

12:30 42/41 Львів - Дніпро

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

16:30 806 Львів - Рівне

16:50 830 Львів - Ужгород

17:40 232/231 Львів - Дніпро

19:03 17/18 Львів - Харків-Пас

19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

20:10 150/149 Чернівці - Полтава Півд

20:31 26/25 Рахів - Микуличин

20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

21:00 145/146 Львів - Ужгород

21:05 60/58 Чоп - Козятин

22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Київ-Пас - Козятин

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:19 92/91 Львів - Київ-Пас

23:28 36/35 Жмеринка - Одеса-Головна

23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна

23:48 56/55 Ворохта - Київ-Пас

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