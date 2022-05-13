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Як виїхати зі Львова 14 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

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Як виїхати зі Львова 14 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Фото: Getty Images

У Львові відносно безпечно перебувати, проте у цьому місті також є загроза ракетних ударів зі сторони Росії.

Також з цього міста можна виїхати за кордон або ж у будь-який населений пункт України приватним транспортом, залізницею або ж автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. Наразі з цього міста не передбачено ніяких безкоштовних евакуаційних потягів. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 14 травня.

Потяги на 14 травня, які курсують зі Львова за кордон: 

  • 07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка
  • 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
  • 17:02 814/813 Львів - Хелм
  • 21:00 749/750 Київ-Пас - Відень

Платні потяги на 14 травня зі Львова, які курсують в межах України:

  • 00:30 774 Львів - Дарниця
  • 00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас
  • 00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель
  • 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 01:25 55/56 Яремче - Тернопіль
  • 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино 1
  • 02:08 245/246 Ужгород - Київ-Пас
  • 02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
  • 02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 02:40 13/14 Солотвино 1 - Київ-Пас
  • 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
  • 04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
  • 04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
  • 04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 05:04 49/50 Козятин - Трускавець
  • 06:02 744 Львів - Дарниця
  • 06:15 59/60 Фастів - Чоп
  • 07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
  • 08:08 815/816 Львів - Чернівці
  • 08:24 46/45 Харків-Пас - Ужгород
  • 08:45 245/246 Київ-Пас - Ужгород
  • 09:30 794 Львів - Дарниця
  • 09:52 804 Львів - Рівне
  • 10:04 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 10:57 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
  • 11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
  • 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
  • 11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас
  • 12:30 42/41 Львів - Дніпро
  • 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 806 Львів - Рівне
  • 16:37 45/46 Батьово - Харків-Пас
  • 16:50 830 Львів - Ужгород
  • 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
  • 19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
  • 20:10 150/149 Чернівці - Полтава Півд
  • 20:31 26/25 Рахів - Микуличин
  • 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 21:00 145/146 Стрий - Ужгород
  • 21:05 60/59 Ужгород - Київ-Пас
  • 21:40 92/91 Львів - Київ-Пас
  • 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
  • 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
  • 22:35 81/82 Сколе - Лавочне
  • 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
  • 23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна
  • 23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна
  • 23:48 56/55 Рахів - Львів

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