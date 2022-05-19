Як виїхати зі Львова 20 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львів, як і інші міста України, перебуває під постійною загрозою ракетних ударів.
Проте у цьому місті відносно безпечно перебувати. Також зі Львова можна виїхати за кордон або до інших населених пунктів України приватним транспортом, залізницею або ж автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. Наразі з цього міста не передбачено жодних безкоштовних евакуаційних потягів.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 20 травня.
Потяги на 20 травня, які курсують зі Львова за кордон:
- 07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка
- 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
- 17:02 814/813 Львів - Хелм
- 20:22 749/750 Київ-Пас - Львів
Платні потяги на 20 травня зі Львова, які курсують в межах України:
- 00:30 774 Львів - Дарниця
- 00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас
- 00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель
- 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 01:25 55/56 Яремче - Тернопіль
- 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1
- 02:08 245/246 Ужгород - Київ-Пас
- 02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль
- 02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 02:40 13/14 Солотвино-1 - Київ-Пас
- 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ
- 04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 05:04 49/50 Козятин - Трускавець
- 06:02 744 Львів - Дарниця
- 06:15 59/60 Фастів - Чоп
- 06:50 149/150 Полтава - Півд. Чернівці
- 07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород
- 08:08 815/816 Львів - Чернівці
- 08:24 46/45 Харків-Пас - Ужгород
- 08:45 245/246 Київ-Пас - Ужгород
- 09:30 794 Львів - Дарниця
- 09:52 804 Львів - Рівне
- 10:04 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 10:57 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
- 11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
- 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас
- 12:30 42/41 Львів - Дніпро
- 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 806 Львів - Рівне
- 16:37 45/46 Батьово - Харків-Пас
- 16:50 830 Львів - Ужгород
- 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
- 19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
- 20:10 150/149 Чернівці - Полтава Півд.
- 20:22 749/750 Київ-Пас - Львів
- 20:31 26/25 Рахів - Микуличин
- 21:00 145/146 Стрий - Ужгород
- 21:05 60/59 Ужгород - Київ-Пас
- 21:40 92/91 Львів - Київ-Пас
- 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
- 22:35 81/82 Сколе - Лавочне
- 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна
- 23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна
- 23:48 56/55 Рахів - Львів
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