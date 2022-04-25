Як виїхати зі Львова 26 квітня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львів, попри загрозу ракетних ударів, залишається відносно спокійним містом.
Саме сюди евакуйовують внутрішніх переселенців. Також з Львова можна виїхати за кордон залізничним транспортом, власним або ж автобусами.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів на 26 квітня.
Евакуаційні потяги на 26 квітня, які курсують через Львів:
- 03:17 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 08:11 46/45 Лозова - Ужгород
- 08:56 136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 14:30 219/220 Львів - Запоріжжя-1
Потяги на 26 квітня, які курсують з Львова за кордон:
- 07:10 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль
- 11:26 749/750 Відень - Київ-Пас
- 17:02 814/813 Львів - Хелм
- 21:00 749/750 Київ-Пас - Відень
Графік руху на 26 квітня платних потягів з Львова, які курсують в межах України:
- 00:19 29/30 Ужгород - Київ-Пас
- 00:30 774 Львів - Дарниця
- 00:35 55/56 Київ-Пас - Рахів
- 00:47 96/95 Рахів - Київ-Пас
- 00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 02:25 8/7 Коломия - Київ-Пас
- 02:40 13/14 Солотвино - Київ-Пас
- 03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів
- 03:47 95/96 Київ-Пас - Рахів
- 04:10 45/46 Ужгород - Лозова
- 04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 05:04 49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 05:25 7/8 Коломия - Чернівці
- 06:02 744 Львів - Дарниця
- 06:15 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 07:35 38/37 Одеса-Головна - Ужгород
- 08:08 815/816 Львів - Чернівці
- 09:30 794 Львів - Дарниця
- 09:50 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 09:52 804 Львів - Рівне
- 10:57 85/86 Вінниця - Хмельницький
- 11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
- 11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас
- 12:28 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 12:30 42/41 Львів - Дніпро
- 14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1
- 15:41 701/702 Львів - Чернівці
- 16:30 806 Львів - Рівне
- 16:50 830 Львів - Ужгород
- 17:40 232/231 Львів - Дніпро
- 19:03 17/18 Львів - Харків-Пас
- 19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1
- 20:10 150/149 Чернівці - Івано-Франківськ
- 20:31 26/25 Рахів - Одеса-Головна
- 20:42 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 21:00 145/146 Львів - Ужгород
- 21:05 60/58 Чоп - Козятин
- 22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна
- 22:35 81/82 Ужгород - Київ-Пас
- 23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 23:19 92/91 Львів - Київ-Пас
- 23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна
- 23:28 37/38 Жмеринка - Одеса-Головна
- 23:48 56/55 Рахів - Київ-Пас
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