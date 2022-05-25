Як виїхати зі Львова 26 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати зі Львова 26 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Через Львів від початку війни пройшло понад 5 млн українців.

Зараз на території міста перебуває 150 тис. внутрішніх переселенців. Також до Львова щодня прибувають поранені люди із регіонів, де тривають бойові дії. Попри це російські окупанти продовжують погрожувати місту ракетними ударами.

Але саме з Львова можна виїхати за кордон та в межах України потягами, автобусами або приватним транспортом.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів, на 26 травня.

Потяги на 26 травня, які курсують зі Львова за кордон:

02:26 715/716 Пшемисль - Київ-Пас

07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

17:10 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

20:22 749/750 Київ-Пас - Львів (через Будапешт, Відень)

Платні потяги на 26 травня зі Львова, які курсують в межах України:

00:30 774 Львів - Дарниця

00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас

00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

01:25 55/56 Яремче - Тернопіль

01:39 266/265 Київ-Пас - Чернівці

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

02:08 245/246 Ужгород - Київ-Пас

02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ

02:40 13/14 Солотвино-1 - Буштина

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

05:04 49/50 Козятин - Трускавець

06:02 744 Львів - Дарниця

06:15 59/60 Фастів - Чоп

07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці

07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

08:24 46/45 Харків-Пас - Ужгород

08:24 46/45 Харків-Пас - Ужгород

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:04 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

10:42 259/260 Вінниця - Козятин

10:57 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1

11:10 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас

12:30 42/41 Львів - Дніпро

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

16:30 806 Львів - Рівне

16:37 45/46 Батьово - Харків-Пас

16:50 830 Львів - Ужгород

19:03 17/18 Львів - Харків-Пас

19:11 259/260 Івано-Франківськ - Суми

19:11 258/257 Івано-Франківськ - Чернігів

19:20 5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя-1

20:10 150/149 Чернівці - Полтава Півд.

20:22 749/750 Київ-Пас - Львів

20:31 26/25 Рахів - Микуличин

21:00 145/146 Стрий - Ужгород

21:05 60/59 Ужгород - Київ-Пас

21:40 92/91 Львів - Київ-Пас

22:05 1/2 Миргород - Харків-Пас

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Сколе - Лавочне

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів - Львів

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