Як виїхати зі Львова 27 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Як виїхати зі Львова 27 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон

Львів і надалі перебуває під загрозою ракетних ударів, проте до міста щодня прибувають внутрішні переселенці.

Адже зі Львова можна виїхати, як у межах України, так і за кордон залізницею, приватним транспортом або ж автобусами.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів, які курсують через Львів, на 27 травня.

Потяги на 27 травня, які курсують зі Львова за кордон:

02:26 715/716 Пшемисль - Київ-Пас

07:10 35/36 Хмельницький - Жмеринка (через Пшемисль)

11:26 749/750 Відень - Київ-Пас

17:02 814/813 Львів - Хелм

17:10 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

Платні потяги на 27 травня зі Львова, які курсують в межах України:

00:30 774 Львів - Дарниця

00:30 266/265 Чернівці - Київ-Пас

00:37 29/30 Сколе - Київ-Пас

00:47 96/95 Яремче - Т. Буковель

00:57 43/44 Івано-Франківськ - Київ-Пас

01:25 55/56 Яремче - Тернопіль

02:01 13/14 Київ-Пас - Солотвино-1

02:17 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

02:32 8/7 Київ-Пас - Івано-Франківськ

02:40 13/14 Солотвино-1 - Буштина

03:03 26/25 Одеса-Головна - Рахів

04:17 43/44 Славута-1 - Івано-Франківськ

04:30 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

04:48 29/30 Київ-Пас - Ужгород

04:59 81/82 Київ-Пас - Ужгород

05:04 49/50 Козятин - Трускавець

05:41 6/5 Запоріжжя-1 - Івано-Франківськ

06:02 744 Львів - Дарниця

06:15 59/60 Фастів - Чоп

06:50 149/150 Полтава Півд. - Чернівці

06:50 149/150 Ромодан - Чернівці

07:21 7/8 Київ-Пас - Чернівці

07:35 38/37 Роздільна-1 - Ужгород

08:08 815/816 Львів - Чернівці

08:24 46/45 Харків-Пас - Ужгород

08:45 245/246 Київ-Пас - Ужгород

09:30 794 Львів - Дарниця

09:52 804 Львів - Рівне

10:42 259/260 Вінниця - Козятин

10:42 258/257 Чернігів - Івано-Франківськ

10:57 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1

11:26 749/750 Івано-Франківськ - Київ-Пас

11:32 705/706 Пшемисль - Київ-Пас

11:53 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

12:30 42/41 Львів - Дніпро

14:05 120/119 Львів - Запоріжжя-1

16:30 806 Львів - Рівне

16:37 45/46 Батьово - Харків-Пас

16:50 830 Львів - Ужгород

18:34 130/129 Івано-Франківськ - Ім. Т. Шевченка

19:03 16/15 Кременчук - Харків-Пас

19:20 3/4 Львів - Запоріжжя-1

20:22 749/750 Київ-Пас - Львів

20:31 26/25 Рахів - Микуличин

20:38 22/21 Тернопіль - Миргород

21:00 145/146 Стрий - Ужгород

21:05 60/59 Ужгород - Київ-Пас

21:40 92/91 Львів - Київ-Пас

22:25 12/11 Львів - Одеса-Головна

22:35 81/82 Сколе - Лавочне

23:09 50/49 Трускавець - Київ-Пас

23:28 36/35 Пшемисль - Одеса-Головна

23:28 37/38 Мукачеве - Одеса-Головна

23:48 56/55 Рахів - Львів

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